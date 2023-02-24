Ожоги по всему телу: в Хабаровске в пожаре пострадала пожилая женщина Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске минувшей ночью произошел серьезный пожар в частном доме. Происшествие случилось на улице Прибрежной. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:20. В пожаре пострадала 75-летняя пожилая женщина, ее с ожогами тела увезли в больницу.

- По прибытии пожарных расчетов установлено, что горит крыша деревянного жилого дома. Меньше часа огнеборцам потребовалось, чтобы остановить распространение пламени по конструкциям и перекрытиям дома. В 2:56 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В итоге от огня пострадала кровля и полностью выгорела жилая комната. На месте работали семь человек и 2 спецмашины. Пожар потушили, теперь будет проводиться проверка госпожнадзора и выясняться причины возникновения возгорания.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.