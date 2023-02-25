Хабаровский край получит федеральные деньги на восстановление дорог после паводков

Федеральный бюджет выделит два миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный бюджет выделит два миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков. Деньги будут распределены между восемью регионами. Соответствующее распоряжение 22 февраля подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Средства направят в регионы, пострадавшие от паводка. В списке значатся Крым, Тыва, Забайкалье, Приамурье, Омская и Иркутская области, ЕАО и Хабаровский край. На полученные деньги в 2023 году будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные автодороги.

Отметим, что в прошлом году на восстановление дорог после паводков также было направлено два миллиарда рублей.

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