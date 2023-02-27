Мужчина обокрал дом семейной пары в Комсомольске-на-Амуре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возвращаясь с работы, жительница города Юности увидела лежащую возле дома шкатулку, которая показалась ей очень знакомой. Она подняла находку и осмотрела ее. Подозрения подтвердились – это была ее шкатулка. Еще утром в ней лежали драгоценности и бижутерия, но теперь коробка была пустая. Пропали украшения на сумму 103,5 тысячи рублей. Она обратилась в полицию.

- По подозрению в краже был задержан 37-летний житель Комсомольска. Раньше он привлекался к ответственности за похожие преступления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам задержанного, он проходил мимо дома потерпевшей, когда увидел, что из него выходит мужчина с собакой. Хозяин оставил дверь и калитку незапертыми. Подозреваемый подождал, пока мужчина скроется из поля зрения и зашел в дом. Обыскивать все комнаты он не стал, и в этом не было необходимости. Уже на пороге в коридоре он увидел стоящую на комоде шкатулку, в которой лежали драгоценности. Схватив бокс, мужчина выбежал на улицу, по дороге набивая карманы украшениями. Опустошив коробку, он выбросил ее и скрылся.

Украденные изделия из драгметаллов подозреваемый сдал в ломбард, получив всего 10 тысяч рублей. Бижутерию он выбросил, так как она не представляла для него никакой ценности.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Его взяли под стражу до конца следствия. Если его вину признают, он может провести в заключении до пяти лет. Сейчас полиция занимается поиском украденных украшений.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.