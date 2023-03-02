Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 10:15

Выплатить компенсацию избитому сыну потребовала от жителя Биробиджана прокуратура

Ранее мужчину уже осудили за это
Василина ВАСИЛЬЕВА
Выплатить компенсацию избитому сыну потребовала от жителя Биробиджана прокуратура

Выплатить компенсацию избитому сыну потребовала от жителя Биробиджана прокуратура

Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане прокуратура заставила мужчину выплатить моральную компенсацию сыну, которого он избил.

Преступление биробиджанец совершил в декабре прошлого года. Тогда пьяный 36-летний отец несколько раз ударил по лицу и телу своего несовершеннолетнего сына деревянным предметом. У ребенка – легкий вред здоровью.

Мужчину осудили. Полгода он должен был трудиться на исправительных работах, а пять процентов с его дохода удерживались в пользу государства.

- В период предварительного расследования, а также в ходе рассмотрения уголовного дела, гражданский иск о взыскании с виновного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда, не был заявлен, - сказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Тогда прокурор обратился в суд. Сделал он это в защиту интересов ребенка, который сам пока так поступить не мог в силу возраста.

Пока иск рассматривается судом. Прокуратура держит этот вопрос на контроле.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.