Выплатить компенсацию избитому сыну потребовала от жителя Биробиджана прокуратура Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане прокуратура заставила мужчину выплатить моральную компенсацию сыну, которого он избил.

Преступление биробиджанец совершил в декабре прошлого года. Тогда пьяный 36-летний отец несколько раз ударил по лицу и телу своего несовершеннолетнего сына деревянным предметом. У ребенка – легкий вред здоровью.

Мужчину осудили. Полгода он должен был трудиться на исправительных работах, а пять процентов с его дохода удерживались в пользу государства.

- В период предварительного расследования, а также в ходе рассмотрения уголовного дела, гражданский иск о взыскании с виновного в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда, не был заявлен, - сказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Тогда прокурор обратился в суд. Сделал он это в защиту интересов ребенка, который сам пока так поступить не мог в силу возраста.

Пока иск рассматривается судом. Прокуратура держит этот вопрос на контроле.

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