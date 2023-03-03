Памятный стенд участнику СВО Андрею Фомину открыли в Военно-морском лицее Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Торжественное мероприятие прошло в Военно-морском лицее Хабаровска. Оно состоялось в честь открытия памятного стенда, посвященного Андрею Фомину - участнику СВО, который погиб, выполняя военные задачи. На церемонии собрались учителя и ученики, представители городской власти, ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и военно-морского флота, семья и наставники военнослужащего.
- Жители Краснофлотского района чтут подвиги старшего поколения и героев настоящего времени. Имя Андрея Владимировича Фомина - спортсмена, преподавателя, офицера российской армии становится синонимом истинного патриотизма и героизма, - сказал Сергей Ивашкин, глава Краснофлотского района Хабаровска.
Андрей Фомин - выпускник Военно-морского лицея, а после и учитель физкультуры. С теплыми словами о капитане, погибшем за пределами Родины, выступила учительница биологии. Она поделилась своими воспоминаниями о герое, передала стихи, детские фото и письма своего бывшего ученика его брату - Ивану Фомину.
- Для нас это праздник со слезами на глазах. Мы чувствуем и гордость за его подвиг, и горечь потери. Когда нам предложили открыть подобный стенд, мы обрадовались и поддержали эту идею, - сказал Иван Фомин.
Церемония увенчалась возложением красных гвоздик к памятному стенду в память о соотечественнике.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru