Памятный стенд участнику СВО Андрею Фомину открыли в Военно-морском лицее Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Торжественное мероприятие прошло в Военно-морском лицее Хабаровска. Оно состоялось в честь открытия памятного стенда, посвященного Андрею Фомину - участнику СВО, который погиб, выполняя военные задачи. На церемонии собрались учителя и ученики, представители городской власти, ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и военно-морского флота, семья и наставники военнослужащего.

- Жители Краснофлотского района чтут подвиги старшего поколения и героев настоящего времени. Имя Андрея Владимировича Фомина - спортсмена, преподавателя, офицера российской армии становится синонимом истинного патриотизма и героизма, - сказал Сергей Ивашкин, глава Краснофлотского района Хабаровска.

Андрей Фомин - выпускник Военно-морского лицея, а после и учитель физкультуры. С теплыми словами о капитане, погибшем за пределами Родины, выступила учительница биологии. Она поделилась своими воспоминаниями о герое, передала стихи, детские фото и письма своего бывшего ученика его брату - Ивану Фомину.

- Для нас это праздник со слезами на глазах. Мы чувствуем и гордость за его подвиг, и горечь потери. Когда нам предложили открыть подобный стенд, мы обрадовались и поддержали эту идею, - сказал Иван Фомин.

Церемония увенчалась возложением красных гвоздик к памятному стенду в память о соотечественнике.

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