Тренировка по ориентированию на местности прошла у военных в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области прошла тренировка по ориентированию на местности среди военных ВВО. На полигоне «Бира» собрались разведчики мотострелкового подразделения и показали свои навыки.

- В ходе занятий по военной топографии военнослужащие решили задачи ориентирования на местности с использованием карты и компаса, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Маршрут для военных специально подготовили инструкторы, у которых за плечами опыт боевых действий. На пути участникам встречались засады противника и другие задачи. Для них был организован своеобразный квест: на каждой контрольной точке военные находили листы с указаниями по нахождению следующей.

Помимо работы с картами, военнослужащие показали, как могут двигаться по азимутам, подсчитывать пройденное расстояние. А ночью они определяли стороны света по звездам и подручным предметам.

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