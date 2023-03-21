Тренировка по ориентированию на местности прошла у военных в ЕАО
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Еврейской автономной области прошла тренировка по ориентированию на местности среди военных ВВО. На полигоне «Бира» собрались разведчики мотострелкового подразделения и показали свои навыки.
- В ходе занятий по военной топографии военнослужащие решили задачи ориентирования на местности с использованием карты и компаса, - рассказали в пресс-службе ВВО.
Маршрут для военных специально подготовили инструкторы, у которых за плечами опыт боевых действий. На пути участникам встречались засады противника и другие задачи. Для них был организован своеобразный квест: на каждой контрольной точке военные находили листы с указаниями по нахождению следующей.
Помимо работы с картами, военнослужащие показали, как могут двигаться по азимутам, подсчитывать пройденное расстояние. А ночью они определяли стороны света по звездам и подручным предметам.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru