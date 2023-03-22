Хабаровские ориентировщики завоевали шесть медалей на чемпионате России Фото: минспорта Хабаровского края

Участники Хабаровского края своим выступлением завершили Чемпионат России по спортивному ориентированию на лыжах, завоевав шесть медалей. Последний этап соревнований прошел в Архангельске.

Два золота взял Сергей Горланов из Хабаровска с лучшими результатами в классической гонке и марафоне. В этом сезоне он победил во всех гонках в общем зачете.

- В марте было много соревнований, было сложно из-за накопившийся усталости. Обе гонки на последнем этапе чемпионата начинались с массового старта, была контактная борьба на всей дистанции. Она длилась около двух часов, затем пришлось выложиться на финише, борясь за медали, - сказал Сергей Горланов.

Алена Трапезникова из Комсомольска также взяла золото, победив в классической гонке среди женщин. Хабаровчанка Анастасия Кравченко получила серебряную и бронзовую медали. Также бронзовым призером стал Максим Трифоненков.

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