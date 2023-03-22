Подростков-вандалов нашли с помощью камер видеонаблюдения в Биробиджане Фото: Максим Семенов

В Биробиджане установили систему видеонаблюдения. И сейчас она показывает первые результаты. Как рассказал Максим Семенов, мэр города, недавно она «поймала» подростков, которые совершили несколько нарушений. На них уже вышли полицейские, провели с ними беседу. Штрафовать пока не стали.

- Кстати, видеокамеры помогут в борьбе с несанкционированным выбросом мусора и свалками, а также с любителями что-нибудь сломать и разбить. Когда был в Благовещенске, встречался с мэром города. У них эта система работает давно. И, кстати, после того как появились баннеры с именем, фамилией и фотографией любителя помусорить, в столице Амурской области стало намного чище, - сказал Максим Семенов.

Камеры неплохо работают и ночью. У них высокое разрешение, так что распознать лицо вандала смогут и в темное время суток.

Пока видеонаблюдение работает на пешеходной зоне «Арбат», в районе кинотеатра «Родина» и в Сквере Победы. Планируется, что скоро камерами оборудуют все общественные пространства города. Этот вопрос пока решается с правительством ЕАО и губернатором области.

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