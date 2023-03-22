За нарушение требований пожарной безопасности наказали глав нескольких районов в ЕАО Фото: прокуратура ЕАО
Не за горами начало пожарного периода в Еврейской автономной области. Поэтому сотрудники прокуратуры решили проверить, как соблюдают правила пожарной безопасности в районах региона. Несколько глав получили представления.
Раньше прокуратура уже выявляла нарушения, когда проводила надзорные рейды со специалистами. Некоторые муниципалитеты не выполняли первичные меры безопасности.
- В частности, не проводилась работа по очистке территорий от сухой травы, не принимались меры по созданию противопожарных минерализованных полос, по приведению в исправность пожарных гидрантов и водоисточников для тушения пожаров, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
С учетом прошлого периода главы районов знают, что нужно делать и какие мероприятия проводить. Здесь и беседы с населением, и информирование людей о принимаемых мерах, в том числе на собраниях и сходах сельчан.
В итоге представления получили главы шести районов - Найфельдского, Дубовского, Птичнинского, Надеждинского, Бирофельдского и Валдгеймского. От них потребовали устранить нарушения и принять меры по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду.
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