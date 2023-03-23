Разворот на Восток

Фото: предоставлено Кириллом Цмакаловым

Кирилл Цмакалов, председатель комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию, прокомментировал специально для КП итоги визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Экспертное мнение нашего постоянного автора будет интересно дальневосточникам, особенно в свете последних новостей о снятии ковидных ограничений в Поднебесной. Мы снова становимся ближе с нашими соседями по АТР.

Помимо геополитики, китайским товарищам, думаю, важен эксклюзивный российский опыт выживания под самыми жесткими санкциями, которые не привели к обрушению экономики, а даже наоборот, дали импульс к развитию.

Мы смогли успешно оторваться от западной промышленности и финансов, КНР это предстоит повторить, ведь США постепенно отрезает бизнес Поднебесной от западных рынков, технологий и сервисов. Так, введен экспортный контроль над продажами в официальный Пекин микроэлектроники, еще 110 компаний попали под частичные экспортные санкции. А в Конгрессе даже создан орган под названием «Комитет по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая».

Китай как великий копирайтер на свете, возьмет на вооружение наш опыт противостояния коллективному Западу. И это правильный выбор, нам с вами есть чем гордиться. За год с начала СВО в России не грянул кризис ни в одной из ключевых сфер.На нас приходится всего 2% мировой экономики, а мы держим оборону против 60% мировой экономики— вдумайтесь в эти цифры! При этом в России не случилось ни повального банкротства банков, ни массовой безработицы, ни дефицита потребительских товаров. Зато в Европе пустые прилавки и продукты продают как в советское время «по две штуки в одни руки».

Мы как соседи по АТР и соседи по Амуру за стратегическое партнерство с Китаем.

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