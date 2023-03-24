90 магазинов «Пятерочка» откроется до конца года в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

До конца года в Хабаровском крае откроют еще 90 магазинов сети «Пятерочка». Четыре торговые точки уже заработали в столице региона 24 марта. А еще на территории края планируют оборудовать логистический центр компании - отсюда товары будут отправлять по всему ДФО. Благодаря этому до 2025 года в регионе появится больше двух тысяч торговых мест, а размер налоговых поступлений в бюджет превысит 80 миллионов рублей.

– Правительство открыто для сотрудничества с бизнесом и готово оказывать содействие в рамках действующего закона. На Петербургском экономическом форуме планируем подписать соглашение, по которому компания будет участвовать в краевых проектах, направленных на продвижение местной продукции на потребительский рынок региона. Эта мера будет способствовать социально-экономическому развитию края, повышению качества жизни населения и улучшению социальной инфраструктуры региона, – сказала Мария Авилова, первый зампред правительства Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре магазины откроют свои двери для покупателей уже во втором полугодии. А в следующем году их планируют открыть и в небольших поселках.

Сейчас на полках магазинов представлены товары 176 дальневосточных предприятий. Местные продукты помечены стикерами «Выбирай Хабаровское». Сейчас компания рассматривает возможность для подключения к карте «Муравьев-Амурский».

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