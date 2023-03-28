Опасный детский сад закрыли в Хабаровском крае Фото: УФССП России по Хабаровскому краю
В поселке Хор района имени Лазо судебные приставы временно закрыли детский сад. Специалисты выяснили, что он несет опасность жизни и здоровью его воспитанникам.
Проверку провели сотрудники МЧС. Она показала значительные нарушения.
- На путях эвакуации второго этажа в нескольких помещениях устроены пороги, в коридоре первого этажа расположены трубы, препятствующие свободной эвакуации людей. По результатам проверки руководству было выдано предписание об устранении нарушений, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
В положенные сроки нарушения никто не устранил. Поэтому руководство учреждения привлекли к ответственности. Детский сад закрыли на 90 суток.
Так как исполнять решение суда нужно было немедленно, приставы выехали на место и опечатали помещения. Детей забрали родители. Пока посещать садик ребята не будут.
Каждый день приставы будут проверять, устраняет ли собственник нарушения в помещениях.
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