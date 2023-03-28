Восстановить сквер в ДНР помогла Магаданская область Фото: Иван МАКЕЕВ

Магаданская область помогла Донецкой Народной Республике восстановить сквер Ветеранов в Ждановке. Напомним, в минстрое России поставили задачу - восстановить и адаптировать новые регионы страны. Ведомство координирует эту работу.

- Строители Магаданской области восстановили сквер Ветеранов в Ждановке, над которой мы взяли шефство. В сквере переложили брусчатку, сменили освещение, установили более 30 скамеек и урн, три комплекса игровых площадок с травмобезопасным покрытием, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Сейчас ремонт и строительство жилья в новых регионах, а также возведение социальных объектов, дорог и коммунальной инфраструктуры считается важной задачей. Общественные пространства также помогут новоиспеченным жителям России вернуться к мирной жизни, считают специалисты.

На сегодняшний день в ДНР отремонтировали 33 парка и сквера. В ЛНР в порядок привели восемь общественных пространств, в Запорожской и Херсонской областях – пять.

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