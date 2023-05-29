Форум «Здравница» пройдет в Хабаровске Фото: rumed.ru

В Хабаровске состоится всероссийский форум «Здравница», который продлится два дня. Основные мероприятия пройдут в «Платинум Арене» и в Доме официальных приемов.

Начнется форум 31 мая в 10:00. Открытие состоится в «Платинум Арене». На площадке также будет работать выставка региональной брендовой продукции, в том числе лечебной. Участие в мероприятиях примет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Федеральные эксперты и академики в области санаторно-курортного дела и восстановительной медицины ответят на вопросы представителей СМИ. Длительность мероприятия - три часа.

Продолжится форум «Здравница» и 1 июня. На той же площадке пройдет несколько мероприятий: сессия «Экспорт медицинских услуг в Юго-Восточной Азии: возможности для России», мастер-классы по терапевтической йоге и лечению водородом и выступление профессора МГУ имени Ломоносова.

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