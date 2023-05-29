Получать консультацию от врачей через приложение смогут жители Магаданской области Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

На вопросы жителей Магаданской области ответил Андрей Каличкин, министр здравоохранения. Он рассказал, что уже в июле в области появится приложение «Телеклиника». С его помощью магаданцы смогут записываться на прием к узким специалистам дистанционно. Сначала в проекте примут участие физиатры, потом подключатся и другие врачи.

- Сейчас мы регистрируем данное приложение для идентификации через портал Госуслуг. И пациенты, которые прошли первичную консультацию, смогут повторные консультации получать с помощью «Телеклиники», выходя с доктором на связь с помощью мобильного приложения, — сказал Андрей Каличкин.

Затронули тему и распространения кори. Колыма не стала исключением. Андрей Каличкин посоветовал сразу вызывать врача на дом. Основные симптомы: повышенная температура, сухой кашель, конъюктивит, боль в горле и красные пятна.

Сделать прививку можно в любом возрасте, но сначала стоит проверить иммунитет.

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