Получать консультацию от врачей через приложение смогут жители Магаданской области
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
На вопросы жителей Магаданской области ответил Андрей Каличкин, министр здравоохранения. Он рассказал, что уже в июле в области появится приложение «Телеклиника». С его помощью магаданцы смогут записываться на прием к узким специалистам дистанционно. Сначала в проекте примут участие физиатры, потом подключатся и другие врачи.
- Сейчас мы регистрируем данное приложение для идентификации через портал Госуслуг. И пациенты, которые прошли первичную консультацию, смогут повторные консультации получать с помощью «Телеклиники», выходя с доктором на связь с помощью мобильного приложения, — сказал Андрей Каличкин.
Затронули тему и распространения кори. Колыма не стала исключением. Андрей Каличкин посоветовал сразу вызывать врача на дом. Основные симптомы: повышенная температура, сухой кашель, конъюктивит, боль в горле и красные пятна.
Сделать прививку можно в любом возрасте, но сначала стоит проверить иммунитет.
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