Будут платить за информацию: новые выплаты могут получить жители Хабаровского края

Выплаты за информацию о поджигателях леса утверждены в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В регионе утвердили новые выплаты денежных вознаграждений за информацию о поджигателях леса. Средства можно будет получить, только если данные подтвердятся. Кроме того, выплаты положены и тем, кто окажет содействие при задержании виновных лиц.

- За достоверную информацию положено вознаграждение в размере трех тысяч рублей с учетом НДФЛ. За помощь в задержании виновных - по пять тысяч за каждого, - рассказали в администрации Хабаровского края.

Выплачивать средства будет минлесхоз Хабаровского края. Чтобы получить деньги, нужно направить заявление в ведомство. Подать его можно лично или на электронную почту les@adm.khv.ru. К письму нужно приложить копии паспорта, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковского счета и согласие на обработку персональных данных.

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