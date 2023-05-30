Въезд разрешен: умные шлагбаумы «Ростелекома» автоматически пропускают скорую и пожарных

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» установил в трех дворах Комсомольска-на-Амуре умные шлагбаумы и ворота, которые автоматически пропускают машины спецслужб. Это первые умные системы пропуска, запущенные компанией в Хабаровском крае. Использованное техническое решение полностью соответствует правилам противопожарного режима.

Фото: Ростелеком

Перед въездом на придомовую территорию установлены видеокамеры. Изображение с них анализирует искусственный интеллект, распознавая и классифицируя автомобили скорой помощи, полиции, пожарной и газовой службы, Росгвардии, а также мусоровозы, дорожно-ремонтную и автомобильную спецтехнику. Если машина соответствует типовому автотранспорту спецслужб, ограждение открывается автоматически. Аутентификация происходит на расстоянии от 15 метров.

Дополнительно шлагбаумы и ворота оснащены кнопкой вызова диспетчера для оперативного оповещения оператора. В случае отсутствия спецтранспорта в базе данных, специалисты удаленно откроют ограждение по номеру объекта. Также для связи с оператором можно позвонить в колл-центр, где машину отследят через камеры видеонаблюдения и откроют доступ во двор. Диспетчеризация осуществляется ежедневно в круглосуточном режиме.

Фото: Ростелеком

- Мы запустили практическое решение, которое соответствует требованиям российского законодательства и удобно для жителей. Работники скорой, полиции, пожарной, не теряя драгоценного времени, беспрепятственно проезжают на территорию многоквартирного дома. Собственники жилья могут открывать и закрывать въезд во двор со своих гаджетов. Для застройщиков, управляющих компаний и ТСЖ мы разрабатываем индивидуальные проекты, в которых учитываем все требования и пожелания заказчика, - рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Жильцы управляют воротами и шлагбаумами со смартфона через мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Такая опция дает возможность из любого места открыть проезд для гостей или курьеров.

Решение, запущенное компанией, соответствует требованиям пожарной безопасности, которые вступили в силу в 2021 году. Согласно нормативам, во дворах многоквартирных домов должна быть обеспечена автоматическая разблокировка и открытие шлагбаумов или ворот для беспрепятственного проезда пожарной техники. При невыполнении этих условий ограждения должны быть демонтированы.

- На нашей придомовой территории парковалось много посторонних автомобилей. Приезжаешь вечером, а машину в своем же дворе поставить негде. Сначала мы установили обычные шлагбаумы, но по требованию надзорных органов их пришлось демонтировать. Решение от «Ростелекома» устроило и жильцов, и пожарных. Больше у нас нет проблем с движением по двору посторонних машин и отсутствием парковочных мест. Для автотранспорта экстренных служб шлагбаумы открываются автоматически, - отмечает Наталья Киселева, председатель дома по бульвару Юности, 14/4 в Комсомольске-на-Амуре.