Погода в Хабаровске на 4 июня будет совсем не летней Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Хабаровске на 4 июня будет совсем не летней. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет около +3+5 градусов, днем - в районе +15+17 градусов. Ветер 7-12 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ночью +2+4 градуса, днем - от +13 до +15 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

Без осадков пройдет воскресенье и в Аяне. Ночью столбики термометров покажут +2+4 градуса, днем - около +8+10 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Бикине ночью небольшой дождь, температура воздуха составит +5+7 градусов. Днем без существенных осадков, столбики термометров будут на отметке +14+16 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Вяземске существенных осадков не ожидается. Ночью +3+5 градусов, днем - в районе +14+16 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду.

Существенных осадков не прогнозируется и в Николаевске-на-Амуре. Ночью +8+10 градусов, днем воздух прогреется до +8+10 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Охотске небольшой дождь. Ночью +5+7 градусов, днем - в районе +12+14 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду.

Без существенных осадков пройдет день в Советской Гавани. Ночью температура воздуха составит +1+3 градуса, днем - около +8+10 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

В Чегдомыне обещают небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +1+3 градуса, днем поднимутся до +17+19 градусов. Ветер 2-7 метров в секунду.

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