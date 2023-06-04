Юный шахматист из Хабаровска стал серебряным призером первенства России Фото: Федерация шахмат Хабаровского края

Первенство России по шахматам проходило в Костроме. В турнире приняли участие 386 мальчиков и 170 девочек. В группе до девяти лет серебро взял Даниил Каминский из Хабаровска. Он лидировал вместе с Романом Шогджиевым из Москвы, который в итоге и обошел спортсмена с Дальнего Востока. При этом в совместной партии Даниил Каминский победил главного соперника, но оказался на втором месте в общем зачете турнира.

- Даниил не проиграл ни одной встречи, но этого оказалось недостаточно для золота. Две ничьи и девять побед, одна из которых над победителем турнира в последнем туре, – такой актив хабаровчанина. Вместе с Романом Шогджиевым Даниил набрал одинаковое количество очков и даже по двум показателям они шли вровень. Судьбу медалей решил третий дополнительный показатель, - сказал президент федерации шахмат Хабаровского края Павел Бордюхов.

В январе 2023 года Даниил Каминский также победил на детском Кубке России по шахматам, проходившем в Хабаровске.

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