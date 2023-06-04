Резкое потепление прогнозируют Хабаровску 5 июня Фото: Андрей АБРАМОВ

Немного лета подарит Хабаровску погода 5 июня. После двух прохладных выходных жителей краевой столицы ждет потепление. Но сильной жары синоптики не прогнозируют. Вместе с тем в городе пройдет небольшой дождь, но вероятнее всего ночью.

Среднесуточная температура в Хабаровске 1 июня поднимется на пять – семь градусов. Ночью воздух остынет до +5, но уже после обеда столбик термометра покажет +21…+23 градуса. Сильных порывов ветра в понедельник не ожидается. Его средняя скорость составит 6-11 метров в секунду.

Дожди пройдут не только в Хабаровске, но и в большинстве районов края. Но никаких опасных погодных явлений 1 июня не ожидается. В регионе потеплеет до +20...+24 градусов, а максимальная скорость ветра составит 10 метров в секунду.

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