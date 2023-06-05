Росгвардия представит передовые технологии в Хабаровске 10 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства» пройдет в Хабаровске 10 июня. В честь этого в городе состоится выставка, организованная сотрудниками Росгвардии совместно с правительством края.

Гостей ждут на территории парковки спортшколы олимпийского резерва по хоккею с мячом около арены «Ерофей». Мероприятие начнется в субботу в 10:00. Выставка будет работать до 18:00. Вход свободный.

На экспозиции будут представлены новые разработки в сфере безопасности. Посетителям представят передовые технологии.

Ранее на городской набережной открылась выставка «Учителями славится Россия». Несколько стендов с документами, фотографиями, биографией педагогов и архивными записями теперь можно посмотреть в открытом доступе.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.