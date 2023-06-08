Отопительный сезон завершается в Хабаровском крае Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

В большинстве районов Хабаровского края отопительный сезон закончился. Но на севере региона по ночам все еще холодно для того, чтобы остановить работу котельных. По правилам, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8 градусов, то отопление отключают.

В настоящий момент работу прекратили 386 котельных из 425. 39 продолжают работать в Охотском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском и Советско-Гаванском районах. Несмотря на это в регионе уже готовятся к новому отопительному сезону.

- С марта 2023 года идет подготовка к поставке топлива в северные районы края, проведены конкурсные процедуры, определены поставщики и перевозчики угля, нефтепродуктов и моторных масел, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

В навигацию 2023 года в северные районы планируется доставить 33,45 тысячи тонн ресурсов: дизеля - 20,88 тысячи тонн, угля - 11,62 тысячи тонн, мазута - 750 тонн, моторных масел - 159 тонн, бензина - 40 тонн.

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