Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с главой Хабаровского района Фото: Михаил Коробицын

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с главой Хабаровского района Александром Яцем, чтобы подвести итоги развития территорий в 2022-м и наметить планы в этом направлении на 2023 год.

- Сейчас Хабаровский район на подъеме. Рост демонстрируют все ключевые социально-экономические показатели, а безработица снизилась до 0,33 процента, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам главы района, одно из весомых достижений - рост розничной торговли. В прошлом году показатель увеличился на треть в сравнении с 2021-м. Хорошую динамику показывает и объем инвестиций, которые выросли на 2,5 миллиарда рублей или на 80 процентов. Сейчас в районе реализуется 15 проектов на сумму свыше 26 миллиардов рублей.

Еще одной темой стало исполнение четырех нацпроектов, в которых участвует Хабаровский район: «Безопасные качественные дороги», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культура» и «Образование». На реализацию проектов было выделено 404 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов, а также 36,8 миллиона - из местной казны.

В 2022 году объемы жилищного строительства увеличились в 3,3 раза, а с начала 2023-го показатель вырос еще на 45 процентов. С января на территории района в эксплуатацию было введено 31,4 тысячи «квадратов» жилья. До конца года площадь сданных объектов должна вырасти до 50 тысяч «квадратов».

Особое внимание уделили вопросу поддержки военнослужащих, которые участвуют в СВО, и их семей. За прошлый год в Хабаровском районе было собрано семь миллионов рублей на покупку оборудования, снаряжения и обмундирования. В качестве гумпомощи было собрано 17 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

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