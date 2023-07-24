«Винлаб» нарушил требования закона в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краевое управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило три нарушения рекламного законодательства, допущенные АО «Винлаб». Возле магазина на улице 65-летия Победы, 1/4 были вывески, которые привлекали внимание неограниченного круга лиц. На них было написано:

- «ВИНЛАБ Напитки Настроение Праздник с 17.05 по 30.05 ОТКРЫТИЕ ВИННОГО СЕЗОНА СКИДКИ до 50% на самые популярные вина»;

- «ВИНЛАБ Напитки Настроение Праздник с 14.06 по 27.06 РОЗОВОЕ ЛЕТО! СКИДКИ до 50% Розовые вина по суперценам!»;

- «ВИНЛАБ Напитки Настроение Праздник с 31.05 по 13.06 ЛЕТО! СКИДКИ до 50% Суперцены на напитки для коктейлей, пиво и безалкогольные напитки!»

Такую рекламу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов запрещено размещать в общественных местах. Вывески можно устанавливать только в стационарных торговых точках розничной продажи спиртного и в дегустационных залах.

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