День военно-морского флота празднуют в Хабаровске Фото: Аносов Геннадий
30 июля в Хабаровске отметят День военно-морского флота. Поздравления сегодня принимают военные моряки и все, кто имеет отношение к ВМФ. В честь праздника в городе пройдет парад кораблей, а гостей мероприятия накормят традиционным блюдом моряков – макаронами по-флотски.
Праздник пройдет на городской набережной. Там же будет работать выставка водолазного снаряжения и вооружения. А по акватории Амура пройдет парадный строй кораблей. Для гостей организуют экскурсии на пограничный сторожевой корабль «Хабаровск».
Отмечать День военно-морского флота в краевой столице начнут уже в 11:00. Присоединиться могут все желающие.
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