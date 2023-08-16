Обновленную тургеневскую лестницу открыли в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске открыли тургеневскую лестницу, которая прошла через ремонт. В 2019 году Тихоокеанский государственный университет начал разрабатывать концепцию, предоставил горожанам 18 эскизов. Один из них они и выбрали, но учли некоторые новые идеи.

Спустя два года объявили тендер на проектирование, еще спустя год заключили контракт с подрядчиком. В прошлом году убрали старые конструкции, основные работы начались в этом году.

Рабочие смонтировали подпорную стенку из габионов - контейнеров из оцинкованной металлической сетки различной формы, заполненных камнем. Также обустроили ливневку с колодцами, установили монолитные лестничные марши и промежуточные площадки, оборудовали освещение и видеонаблюдение. Территорию благоустроили и озеленили. Лестница сделана из смеси с антискользящим покрытием, установлены перила, клумбы и скамейки. Есть специальные дорожки для багажа на колесах.

Сейчас специалисты высаживают растения, которые будут укреплять грунт. Совсем скоро начнет работу подъемник для маломобильных хабаровчан, который выдерживает до 200 килограммов веса. Им будет управлять специалист. Подъем будет длиться от двух до четырех минут в зависимости от веса.

Сейчас осталось провести работы со стороны улицы Тургенева. Дорожники дополнительно усилят ограждающие сигнальные столбы - нанесут на них отражающие ленты. Сейчас решается вопрос установки лежачего полицейского на несколько десятков метров выше лестницы, дополнительных знаков и разметки на дороге.

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