Около 350 тонн золота и серебра добыли в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Магаданской области подвели предварительные итоги добычи драгоценных металлов. За семь месяцев 2023 года добыли 25,1 тонны золота и 313,6 тонны серебра. Бюджетный план недропользователи выполнили на 46,5 процента по золоту и на 48,2 процента - по серебру. По планам в этом году нужно добыть 54 тонны золота и 650 тонн серебра.

Драгметаллы в этом году недропользователи добывали из рудных и россыпных месторождений. Рудного золота удалось намыть 17,3 тонны, россыпного - 7,8 тонны. Больше всего рудного золота добыли в Тенькинском городском округе - 11,9 тонны. Серебро добывают в основном в Омсукчанском районе, там за 2023 год получили 287,8 тонны драгметалла.

Свинца за этот год получили 4 554,3 тонны, цинка - 4455,2 тонны, меди - 410 тонн. Эти металлы добывают на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском городском округе.

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