2020-08-11T02:39:56+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

«Лучший двор, лучший подъезд»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 11 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (11_08_2020)

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В Хабаровске закончилось онлайн-голосование за лучший двор и лучший подъезд краевого центра. Для участия в конкурсе представители ТСЖ и управляющие организации подали 264 заявки по восьми номинациям. Среди них «Лучшая цветочная клумба», «Лучший двор более 80 квартир», «Лучший двор до 80 квартир», «Лучший двор ТСЖ», «Лучший МКД», «Лучший подъезд ТСЖ», «Лучший подъезд, отремонтированный собственниками», «МКД высокой гражданской активности». Как будут подводиться итоги, на что могут претендовать победители и как быть тем, кто хотел принять участие, но не успел подать заявку? На эти и другие вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ответила Мария Александровна Кущ, заместитель начальника управления ЖКХ Администрации Хабаровска.

Мария Кущ, заместитель начальника управления ЖКХ Администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Мария Кущ, заместитель начальника управления ЖКХ Администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (11 августа 2020).

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