В выходной на диспансеризацию: какие новшества ждут хабаровчан во время обследований

20 Май 16:41 2019-05-21T06:16:12+03:00

Эфир 21_05_19 00:00 00:00

Весна. Время сезонных заболеваний. Кашель, головная боль, повышенная температура. В первую очередь стучимся в двери поликлиники. Но что же дальше? Наверняка, всего этого можно было избежать. Но как? Мы поговорили о самом главном – о здоровье. Что еще важнее – о диспансеризации. О том, какие болезни чаще всего встречаются у жителей Хабаровского края, нужно ли безоговорочно выполнять все рекомендации врачей, чтобы вылечиться, и о том, можно ли вообще пройти обследование у специалиста в выходной день. С 9 до 10 утра на все вопросы ответил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

А вот гостям предыдущего часа часто задавали вопрос: это что за художество? Примерно такую фразу, и даже в более грубой форме, можно услышать почти от каждого, кто увидит граффити на стенах дома. Но мало кто знает, что все эти рисунки - дело рук уличных художников. К слову, в 2018 в Хабаровске здание на улице Комсомольской, 80 преобразили баллончиками к Году добровольцев. Добро дала управляющая компания. А вот часто ли дают такие разрешения, и как к такому творчеству относится администрация города - мы узнали с 8 до 9 утра. В гостях радио «Комсомольская правда» -Хабаровск» побывали уличные художники Муса Велиев и Матвей Зимовец, а также заммэра, председатель комитета администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом Сергей Николаевич Иванов.