Назад в прошлое: почему хабаровчане разучились ходить в музеи

27 Май 00:54 2019-05-27T06:44:43+03:00

Эфир 27_05_19 00:00 00:00

Хабаровчане все реже стали заглядывать в музеи. И речь не идет о высокой цене билета. Причина кроется в отсутствии культуры посещения таких учреждений. Ну, а для молодых людей так это, вообще, что-то из эпохи мамонтов. К слову, ситуацию спасает акция «Ночь в музее», которая привлекает довольно много желающих принять участие в мероприятии. Но она проходит только раз в год. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - генеральный директор краевого музея имени Гродекова Иван Крюков. С 8:00 до 9:00 обсудили, почему музеи сегодня теряют свою популярность, особенно среди молодёжи, есть ли в запасах неизвестные и уникальные экспонаты, готовы ли местные коллекционеры представить на всеобщее обозрение свои собрания.

А с 9:00 до 10:00 к нам присоединилась Анна Карпусь, владелица Дальневосточного театра моды. В преддверии Дня города вместе с нашей гостьей вспомнили, каким был Хабаровск и те, кто в нем живет. Анна также поделилась секретами успеха ее выпускниц, которые, к слову, известны на мировом уровне.

Смотрите видеотрансляцию здесь: https://www.youtube.com/channel/UCVb1biijIISZ-_7VIiJCCDg