18 Июнь 09:07 2019-06-19T06:04:36+03:00

Ох уж, эти холостяки: сколько свободных и разбитых сердец в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

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Одинокий мужчина: что с ним не так? Или их просто устраивает холостяцкая жизнь? Выясним сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». В гостях - психолог Даниил Авдеев и организатор тренингов по отношениям Александр Хан. С 9 до 10 утра поговорили, на какие типы можно разделить всех «женихов», почему у женщин есть ряд предрассудков насчет «одиночек», есть ли в этих стереотипах доля правды, и всё о правилах пикапа.

Ох уж, эти холостяки: сколько свободных и разбитых сердец в ХабаровскеФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра у нас в гостях побывал Андрей Ганин, руководитель общественной организации «Молодежный ресурсный центр». Он рассказал о «Российском движении школьников» с 8:00 на волне 88,3 FM.