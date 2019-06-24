Хочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретом

24 Июнь 00:59 2019-06-24T10:15:53+03:00

Эфир 24_06_19 00:00 00:00

Погода шепчет, а значит, можно ехать купаться. Возникает вопрос: а где это можно сделать в Хабаровске? В водоемах нельзя, кстати, многих это не останавливает, в Амуре тоже нежелательно – скорость течения такая сильная, что потом из воды на берег не выберешься. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах краевого управления МЧС Виктор Каменев. С 9 утра мы поговорили о том, какие территории открыты в городе для отдыха, где запрещено купаться, а также узнали, что грозит любителям выпить и потом сесть за руль катера.

Хочу купаться: хабаровчане устремились к речкам на выходных, а вода под запретомФото: Ульяна КОСКИНА

А самого утра узнавали о дальнейшей судьбе косаток, которых доставили в Хабаровский край. Поговорили с зоозащитниками и экологами на волне 88,3 FM.