2019-06-28T17:52:45+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Деньги дольщиков под замком: что изменится на строительном рынке в Хабаровске с июля

Деньги дольщиков под замком: что изменится на строительном рынке в Хабаровске с июляДеньги дольщиков под замком: что изменится на строительном рынке в Хабаровске с июляФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 28 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 28_06_19

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С 1 июля застройщики больше не увидят деньги дольщиков. Средства будут хранить на счетах в банке, и только после сдачи дома строительная компания сможет их забрать. Безусловно, дольщиков такие изменения порадовали, зато бизнес, как поговаривают, может рухнуть. Ведь теперь придется по крупному кредитоваться. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - председатель комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края Олег Сутурин. В 9:00 узнали, что такое эскроу-счета, какую долю домов достроят по старым правилам, а также какие долгострои встретят в этом году своих новоселов.

Деньги дольщиков под замком: что изменится на строительном рынке в Хабаровске с июля Фото: Ульяна КОСКИНА

Деньги дольщиков под замком: что изменится на строительном рынке в Хабаровске с июляФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра поговорили про нелегальных торговцев рыбой и просроченной продукцией. Каким образом с ними собираются бороться, рассказали заместитель председателя комитета законодательной думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Владимир Карпов и старший помощник прокурора Хабаровского края Наталия Титова.

Организаторов незаконной торговли рыбой ждут крупные штрафы Фото: Ульяна КОСКИНА

Организаторов незаконной торговли рыбой ждут крупные штрафыФото: Ульяна КОСКИНА

Номер «прямого эфира» 75-25-05 или пишете на WhatsApp 8-909-852-33-22.

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