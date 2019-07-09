2019-07-08T11:17:06+03:00
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Ульяна КОСКИНА

Колеусы и тагетесы стали добычей цветочных воров в Хабаровске

Колеусы и тагетесы стали добычей цветочных воров в ХабаровскеКолеусы и тагетесы стали добычей цветочных воров в ХабаровскеФото: Юлия ДУБИНА

Неизвестные орудуют в Центральном районе

Колеусы и тагетесы стали добычей цветочных воров в Хабаровске

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Неизвестные хабаровчане воруют цветы с клумбами в Центральном районе. Восстановить конструкции уже не удастся, их заказывали в ограниченном количестве. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев рассказал, что в этом вопросе помощи от правоохранительных органов нет. Все остается на совести горожан.

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