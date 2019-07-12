12 Июль 09:41 2019-07-13T06:09:46+03:00

Амурсталь 12_07_19 00:00 00:00

В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. В прямом эфире обсудили перспективы развития предприятия, внедрение инновационных технологий, а также подготовку квалифицированных кадров.

Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды»Фото: Ульяна КОСКИНА

Следует отметить, что «Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.