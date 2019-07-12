Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды»
Прямой эфир 12 июля на частоте 88,3 FM
Амурсталь 12_07_19
В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. В прямом эфире обсудили перспективы развития предприятия, внедрение инновационных технологий, а также подготовку квалифицированных кадров.
Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды»Фото: Ульяна КОСКИНА
Следует отметить, что «Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.
ФОТО: завод «Амурсталь»