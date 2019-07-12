2019-07-13T06:09:46+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды»

Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды» ФОТО: завод «Амурсталь»Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды» ФОТО: завод «Амурсталь»

Прямой эфир 12 июля на частоте 88,3 FM

Амурсталь 12_07_19

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В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. В прямом эфире обсудили перспективы развития предприятия, внедрение инновационных технологий, а также подготовку квалифицированных кадров.

Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды» Фото: Ульяна КОСКИНА

Генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов в эфире «Комсомольской правды»Фото: Ульяна КОСКИНА

Следует отметить, что «Амурсталь» - единственный металлургический завод на Дальнем Востоке, который производит сталь с использованием электросталеплавильной с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Это позволяет занимать лидирующие позиции. К реализации проектов руководство активно привлекает перспективных специалистов со всей страны и таким образом вносит весомый вклад в экономику региона.

ФОТО: завод «Амурсталь»

ФОТО: завод «Амурсталь»

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