К сносу: в Хабаровске сравняют с землей около десятка незаконных построек

16 Сент. 08:52 2019-09-17T05:01:03+03:00

Хабаровск Эфир 17_09_19 00:00 00:00

Не один год хабаровская администрация ведет борьбу с владельцами незаконных построек. Такие строения представляют угрозу для жизни, особенно те, которые не закончили и бросили. Развалины ну очень привлекают детей. А потом все может закончится трагедией. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель директора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Вячеслав И Ин Су. С 9 утра обсудили, каким образом, здания попадают в реестр, подлежащих сносу, сколько таких сейчас числится на очереди, и какие штрафы грозят хозяевам «самостроев».

К сносу: в Хабаровске сравняют с землей около десятка незаконных построекФото: Сергей ПЯТКОВ

А самого утра узнали, какая она, современная невеста, о чем она мечтает и как готовится к свадьбе. В студию заглянула директор свадебного дома «Беатриче» Яна Беатриче.