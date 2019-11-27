Солисты Хабаровского музыкального театра в гостях у радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

27 Нояб. 07:08 2019-11-28T08:10:54+03:00

Хабаровск эфир 28_11_19 09-00 - 10-00 00:00 00:00

Шестого декабря в Хабаровском музыкальном театре состоится долгожданная премьера спектакля «Обыкновенное чудо». Это знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца. Тридцать лет назад одноименный музыкальный фильм в постановке Марка Захарова завоевал всенародную любовь. В гостях - солисты театра Никита Туранов и Александра Бичурова. В 9 утра приоткрыли завесу тайны премьеры, поговорили о жизни артистов и, конечно, в музыкальный четверг солисты музыкального театра порадовали нас живым исполнением композиций.