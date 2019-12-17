2019-12-18T06:47:20+03:00
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Дольщики спят спокойно: хабаровские застройщики начали работать с эскроу-счетами

Дольщики спят спокойно: хабаровские застройщики начали работать с эскроу-счетамиДольщики спят спокойно: хабаровские застройщики начали работать с эскроу-счетамиФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир 18 декабря на частоте 88,3 FM

Наталья Лыскова 18_12_19

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С 1 июля строительные компании в России работают по новым правилам. Теперь деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах, а застройщикам приходится брать кредит в банке. Но не всех такая картина устраивает. В Хабаровске только четыре объекта строят согласно нововведению. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - заместитель министра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам Наталья Лыскова. С 9 утра узнали, какую гарантию дают эскроу-счета, много ли компаний решилось покинуть строительный рынок, а также сколько домов в крае числится в реестре проблемных и какая работа ведется с застройщиками.

Дольщики спят спокойно: хабаровские застройщики начали работать с эскроу-счетами Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дольщики спят спокойно: хабаровские застройщики начали работать с эскроу-счетамиФото: Сергей ПЯТКОВ

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