Дольщики спят спокойно: хабаровские застройщики начали работать с эскроу-счетами

17 Дек. 07:39 2019-12-18T06:47:20+03:00

Наталья Лыскова 18_12_19 00:00 00:00

С 1 июля строительные компании в России работают по новым правилам. Теперь деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах, а застройщикам приходится брать кредит в банке. Но не всех такая картина устраивает. В Хабаровске только четыре объекта строят согласно нововведению. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - заместитель министра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам Наталья Лыскова. С 9 утра узнали, какую гарантию дают эскроу-счета, много ли компаний решилось покинуть строительный рынок, а также сколько домов в крае числится в реестре проблемных и какая работа ведется с застройщиками.