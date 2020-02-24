2020-02-25T07:13:58+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Дальневосточный гектар, история успеха

Дальневосточный гектар, история успехаДальневосточный гектар, история успехаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 25 февраля на частоте 88,3 FM

Сергей Суровцев

00:00
00:00

Программа Дальневосточный гектар не только набирает обороты, но и показывает результаты. Поддержка Правительства Хабаровского края, введение ипотеки под 2% и не только сделали Дальневосточный гектар популярным среди жителей всей России и даже за рубежом. Человек, который одним из первых взял свой гектар и уже работает, этим утром на радио «Комсомольская правда» Хабаровск». Пчеловод, гектарщик Сергей Борисович Суровцев.

Пчеловод, гектарщик Сергей Борисович Суровцев Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пчеловод, гектарщик Сергей Борисович СуровцевФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 25_02_2020.

Скачать передачу [mp3, 29.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Музыкальный театр в Хабаровске признали лучшим в крае
Президентские гранты получили общественные организации в Комсомольске
Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровске превысило эпидпорог
В общежитии медколледжа в Биробиджане нашли массу санитарных проблем
В Хабаровском крае отпразднуют «Широкую Масленицу»
В заповедник Хабаровского края впервые за 23 года пришла кабарга
Биробиджанских школьников эвакуировали из-за анонимных «взрывников»
В ТОП-10 по количеству участников «Теста по истории Отечества» вошел Хабаровский край
Хабаровский край и ЕАО получат дополнительные деньги на ремонт мостов
Пожарный из Комсомольска победил на чемпионате по ездовому спорту «Легенда Амура»
В Биробиджане простятся с основателем театра «Кудесник» Юрием Асеевым
Беглецу из колонии в Хабаровском крае зачитали приговор
В Хабаровском крае озадачились созданием Центра для активной молодежи
Хабаровчанку, вернувшуюся с работы домой, ограбил собственный сын
Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов
Авиаперевозки пассажиров между Иркутском и Хабаровском начнутся в мае
В Хабаровске центр подготовки юных футболистов стал футбольной академией