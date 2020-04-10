2020-04-10T05:12:38+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Русские своих не бросают

Операция «COVID»Операция «COVID»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 10 апреля на частоте 88,3 FM

Сергей Зюбр

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Тема коронавируса продолжает занимать первые полосы газет. Многие дальневосточники верили, что вирус не доберется до удалённых уголков нашей страны. Хотя Хабаровский край принимает всевозможные меры по предотвращению увеличения числа зараженных и одним из первых предложил закрыть границу с Китаем, число заболевших все растет, и уже зарегистрирован первый случай смерти от COVID-19. Что мешает переломить ситуацию и как оказывается помощь нашим соотечественникам, оставшимся заграницей, в утреннем эфире рассказал вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Сергей Зюбр.

Сергей Зюбр, вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Зюбр, вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламентеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 10_04_2020.

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