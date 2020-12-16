С наступающим Новым годом хабаровчан поздравляет компания «АсГард»

Коллектив желает жителям региона благополучия и процветания Фото: Предоставлено

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления от всего коллектива управляющей компании «АсГард» с наступающим Новым годом!

Перед каждым работником нашей компании стоят цели дальнейшего повышения качества услуг. Внимательное отношение к человеку, к его проблемам, среди которых нет мелких и неважных, - наши первоочередные задачи.

От всей души желаем вам, чтобы под торжественный бой курантов в ваш дом вошел Новый 2021 год и принес с собой крепкое здоровье, счастье, семейное благополучие и новые успехи.

Пусть этот праздник согреет вас теплом и станет началом прекрасного нового года, в котором вас ждут только яркие позитивные события и отличное настроение!