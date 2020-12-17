Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 17 декабря 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 17 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 29964 человека. Из них вылечилось 24249 человек, скончалось 189. За последние сутки в регионе выявили 345 новых случаев заболевания. До данным на вечер 16 декабря, получают лечение 5526 человек, из них в стационаре 2761, амбулаторно 2765. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 16 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 224, в Комсомольске-на-Амуре - 68, в районе имени Лазо - два, в Амурском районе - два, в Верхнебуреинском районе - 20, в Хабаровском районе - 10, в Комсомольском районе - три, в Вяземском районе - 23, в Бикинском районе - один.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.