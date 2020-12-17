Афиша на неделю в Хабаровске: «Волшебная флейта» (18+). Фото: Скриншот с трейлера спектакля

Сюжет, обработанный в духе популярных в то время народных феерий, полных экзотических чудес, Шиканедер почерпнул в сказке Кристофа Виланда «Лулу» из сборника фантастических поэм «Джиннистан, или Избранные сказки про фей и духов» с дополнением из его же сказок «Лабиринт» и «Умные мальчуганы».

Первое действие рассказывает нам о принце Тамино, который заблудился в горах, спасаясь от огромной змеи-дракона. Три дамы, служительницы Царицы ночи, спасают его, убивая ее копьями. Очнувшийся принц видит птицелова Папагено, делающего вид, что спас принца именно он. Три дамы возмущены его бахвальством и наказывают, повесив на рот замок. Дамы сообщают принцу, что он спасен Царицей ночи, которая дарит ему портрет своей дочери Памины. Тамино влюбляется в портрет. По словам Царицы ночи, девушку похитил злой волшебник Зарастро. Принц отправляется спасать Памину, и царица дает ему волшебную флейту, которая поможет одолеть зло. Папагено получает волшебные колокольчики и должен по велению Царицы помогать принцу. В сопровождении трех мальчиков-гениев они отправляются в путь.

Мавр Моностатос, охранявший Памину в замке волшебника, похитил ее. Папагено проникает в комнату, где спрятана девушка, и рассказывает Памине, что его послала мать, и о влюбившемся в нее по портрету принце Тамино. Девушка согласна бежать, однако мавр бросается в погоню. Тамино в это время находится в священной роще с тремя храмами - жрец рассказывает принцу, что его обманули: Зарастро на самом деле добрый волшебник, а не злой, и Памину он похитил по воле богов. Тамино начинает играть на флейте и слышит колокольчики на костюме Папагено. При звуках волшебной флейты мавр вынужден прекратить погоню. Зарастро обещает Памине помочь встретиться с Тамино, однако появляется Моностатос, мешающий принцу. Тамино и Памина бросаются друг другу в объятья, однако во втором действии их ждут еще более серьезные испытания - молчание, разлука, огонь и вода.

«Волшебная флейта» Джули Теймор, хотя и исполнена по-английски, буквально воссоздает указанные в либретто Эммануэля Шиканедера обстоятельства. Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и колоратурных пассажей, с ростовыми куклами и завораживающей акробатикой полотен. «Волшебная флейта» в знаменитой постановке Джули Теймор очаровала любителей оперы во всем мире великолепными куклами и изысканным юмором. Именно с этого спектакля в 2006 году началась серия трансляций The Met: Live in HD, за десять лет своего существования ставшая лауреатом многочисленных премий. Опера Моцарта - волшебная сказка, и маэстро Джеймс Ливайн за пультом, а также Натан Ганн, Мэтью Поленцани, Ин Хуан, Эрика Миклоша и Рене Папе своим исполнением делают ее близкой и понятной зрителям.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 27 декабря в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ВЕЧЕРИНКИ

Встреча «Зима! Художник торжествует» (18+)

Хабаровчан приглашают на шампанское, мандарины и рассказы о зимних чудесах на работах русских и зарубежных художников Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Встреча «Зима! Художник торжествует» будет посвящена сказочному времени года со всеми его сопутствующими удовольствиями. Пушистые белые хлопья, уютный скрип под ногами, искрящийся снег. Все вокруг покрывается белым мерцающим одеялом, и остается только чистота и тайна. В такую красоту невозможно не влюбиться. Художники столетиями рисуют зиму, и у каждого она своя: у одного - радостная и долгожданная, у другого - пугающая и непредсказуемая. Кустодиев, Шишкин, Врубель, Суриков, Саврасов, Айвазовский, Васнецов - настоящие певцы природы. Посмотрим на их работы и повосхищаемся - ведь веет от них красотой и особой атмосферой, устоять невозможно.

Но зима - это не только про мороз и солнце. Это еще и про особое настроение, ожидание чуда. Вспомните, как в детстве все мы в окружении самых близких и родных ждали боя курантов и подарки. Культовый художник ХХ века Норман Роквелл в своих работах запечатлел эти сказочные минуты ожидания: здесь и уставший Санта Клаус, и горы подарков, и переодетые отцы. Любимый художник Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса - Роквелл всегда ассоциируется с праздником! В его рисунках присутствуют три компонента: новогоднее настроение, щепотка юмора и мальчишеская дерзость.

Записаться на участие вы можете в instagram-аккаунте творческого проекта «Лимонарт».

«Артсерватория», ул. Льва Толстого, 3. 24 декабря в 19:00. Стоимость билетов 800 рублей.

Теплые семейные чтения (0+)

Новый год уже заглядывает в окна, а мы его поджидаем, прислушиваемся и, конечно же, готовимся Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Собираемся вместе, читаем зимние истории, укрывшись пледами, рисуем и мастерим. Мероприятие семейное - приготовьтесь вместе творить, играть и верить в чудо.

Вечер начнется со знакомства, уютного чтения историй под лампочками - вот и начинается волшебство! Родителей отправят на «Палубу», где под руководством опытных художников получится свой собственный шедевр, украшение и напоминание о славном вечере. Дети будут мастерить и играть у «Книжжучков», теперь двери «Палубы» напротив, всегда можно будет к ним заглянуть. Для гостей заварят самый вкусный травяной чай и предложат загадать желания.

«Палуба», ул. Льва толстого, 3. 25 декабря в 18:30. Стоимость билетов 1200 рублей.

«Зимние сказки» (0+)

Музыка и детский смех слышны за километры по деревушке, а звон бубенцов по лесной заснеженной дорожке манит к теплому костру. На лесной опушке происходит представление на лошадях для детей и взрослых. Вас ждут праздничное новогоднее конное представление, уникальный спектакль с участием лошадей и пони, интерактивные игры с аниматорами на свежем воздухе, катание на лошадях - артистах, горячий чай в помещении для обогрева, а также встреча с дедом Морозом и Снегурочкой. Продолжительность представления 1 час вместе с катанием.

Конный клуб «Зевс», ул. Кустанайская, 49. 26 и 27 декабря в 12:00, 30 декабря в 14:00. стоимость билетов 400 рублей, детям до двух лет - бесплатно.

СПОРТ

Даешь керлинг! (0+)

Мастер-классы по керлингу проводят на Центральной набережной каждые выходные. Фото: правительство Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году на катке на набережной была оборудована специальная площадка для керлинга. Расположена она возле сцены у колеса обозрения. Уличный керлинг отличается от того, в который играют профессиональные спортсмены. Лед здесь гладкий, а специально для этой уличной площадки изготовили камни из дерева, что вполне подходит для первого знакомства с этим видом спорта.

Центральная набережная, площадка для керлинга. 26 и 27 декабря в 15:00. Бесплатно.