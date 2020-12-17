Работа поликлиник в праздничные дни 2021 в Хабаровском крае Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

На носу Новый год, однако коронавирус и прочие болезни, увы, никто не отменял. Люди по-прежнему нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, в период эпидемии же эта потребность велика, как никогда. Разумеется, врачи тоже люди, отдых нужен всем - однако жителям Хабаровского края переживать не о чем - поликлиники будут принимать пациентов и 31 декабря, и на каникулах, однако график их работы немного изменится.

- Согласно постановлению поликлиники будут принимать граждан 3, 4, 5, а также 8 и 9 января 2021 года, - рассказала журналисту «КП»-Хабаровск» Елена Волкова, замначальника управления организации медицинской помощи населению регионального минздрава. - Время работы поликлиник не будет сокращено - оно останется таким же, каким было в непраздничные дни.

Что касается 31 декабря - то тут поликлиники, как и все прочие учреждения в Хабаровском крае, будут работать, но по сокращенному графику. Другими словами, закроются на час раньше.

Также все праздники будет работать единая горячая линия по вопросам COVID-19 - ее номер 122 Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В министерстве здравоохранения также напомнили, что все праздники будет работать единая горячая линия по вопросам COVID-19 - ее номер 122. Кроме того, на сайте госуслуг организована форма обратной связи по вопросам новой коронавирусной инфекции и работе поликлиник. По вопросам оказания амбулаторной и поликлинической медицинской помощи, не связанной с COVID-19, можно обращаться в отдел организации ведомственного контроля качества и работы с обращениями граждан министерства здравоохранения края по телефону 40-25-31 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.