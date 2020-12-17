«Фехтование серьезно помогает в жизни»: Михаил Дегтярев провел мастер-класс для хабаровских фехтовальщиков Фото: Александр Янышев

Федерация фехтования Хабаровского края получит новое спортивное оборудование. Деньги на закупку выделят по поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева. На средства приобретут четыре дорожки для фехтования и аппараты для фиксации уколов. Заявление по этому поводу нынешний глава региона сделал во время проведения мастер-класса для воспитанников отделения краевой школы олимпийского резерва.

Встреча со спортсменами прошла на тренировочной базе в спортивно-стрелковом комплексе стадиона имени Ленина в Хабаровске. Участвовал в ней и тренера – мастер спорта по фехтованию Сергей Никуляк. Он также пообщался с Михаилом Дегтяревым, по итогу встречи глава региона решил выделить хабаровским саблистам помещение и тренировочное время в краевом дворце единоборств «Самбо». Напомним, открыть этот спорт объект собираются накануне Нового года.

- Буду рад, если ребята начнут заниматься фехтованием в более комфортных условиях. Новая площадка позволит пополнить ряды юных спортсменов. Привлечем тренеров для них. Фехтование и вообще единоборства – это дисциплины, которые серьезно помогают в жизни, - сказал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Для справки Михаил Дегтярев профессионально занимался фехтованием до 2000 года. Он участвовал во Всероссийских соревнования, был призером, входил в состав юниорской сборной России по шпаге. В 2007 году вернулся на время к участию в состязаниях и выполнил норматив мастера спорта. На встрече с воспитанниками школы спортивного резерва Михаил Дегтярев раскрылся не только как политик и управленец, но и как человек, поделившись с молодыми спортсменами воспоминаниями из своего детства. Например, он рассказал, что в спорт его привела мама.

Михаил Дегтярев подарил воспитанникам школы олимпийского резерва билеты на закрытый киносеанс в «Совкино» на спортивную драму «На острие». В основе фильма биография олимпийских чемпионок Софьи Великой и Яны Егорян.

Напомним, врио губернатора края прекрасно разбирается в вопросах спорта. Ранее он возглавляв профильный комитет в ГД РФ, поэтому понимает важность поддержки и развития спорта, а также его долгосрочное позитивное влияние на общество.