На биробиджанской сцене воспели еврейские праздники Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

В эти дни в Еврейской автономии празднуют Хануку - один из праздников еврейского календаря. Накануне в Биробиджанской областной филармонии состоялся концерт, приуроченный к этому событию. Анонсы предстоящего мероприятия отсутствовали (возможно, из-за коронавируса это было сделано специально - прим. авт.), информация распространялась по сарафанному радио, не пройдя мимо корреспондента «КП»-Хабаровск».

К назначенному времени (половине пятого вечера) в филармонию пожаловало несколько десятков посетителей, среди которых были школьники и пенсионеры. Вход был свободным, каждому ценителю живого искусства обрабатывали руки антисептиком и измеряли температуру. Вскоре всех пригласили в концертный зал, где кресла через одно были помечены наклейкой с графическим изображением грустящего представителя иудаизма. На кресло с наклейкой разрешалось садиться - таким способом организаторами мероприятия было выполнено требование о соблюдении социальной дистанции...

Требования Роспотребнадзора соблюдены Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Каждый день в нашей жизни что-то происходит. Обычные будни сменяются всплеском эмоций. Неизменным остается одно - тяга людей к праздникам. Они бывают разными. Одни уходят корнями в глубокую древность, другие совсем молоды. Творческий коллектив Биробиджанской областной филармонии подготовил для вас цикл музыкально-познавательных программ под названием «Праздник - каждый день». Вы узнаете о традициях и обычаях разных народов. Наш первый концерт посвящен еврейским праздникам! - сообщил ведущий мероприятия.

Искрометные шутки вызывали смех и аплодисменты в зале. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

На экране появилась яркая заставка «Еврейские праздники». Раздались волшебные звуки еврейской мелодии, которые исполняли участники ансамбля. В его составе были гитаристы, барабанщик, клавишник, саксофонист и другие артисты областной филармонии.

В ходе концерта к музыкантам добавились на сцене артисты разговорного жанра Константин Мелисов и Владимир Градов, которые с блеском исполняли юмористические сценки из жизни еврейского местечка с использованием «о, зохенвей», «шлемазл», «мама лошн» и других выражений на идише - языке первостроителей Биробиджана. Искрометные шутки вызывали смех и аплодисменты в зале.

В МИРЕ МНОГО ЧУДЕС

Как выяснилось позже, каждый музыкальный номер был посвящен тому или иному еврейскому празднику, о которых вдохновенно рассказывали зрителям Константин Мелисов и Владимир Градов. Начали с еврейского нового года (Рош ха-Шана), который отмечается в сентябре (в месяце тишрей по иудейскому календарю). Затем зрителям рассказали о Песах, Суккот, Хануке, Йом Кипур и других праздниках, отмечаемых в том числе и в Биробиджане.

Медитативные "жалобы в небо" солистки Влады Лагуновой напомнили автору этих строк творчество певицы Лайзы Джеррард Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Спектр исполняемых музыкальных произведений простирался от древних молитв (медитативные «жалобы в небо» солистки Влады Лагуновой напомнили автору этих строк творчество певицы Лайзы Джеррард из культовой английской группы Dead can dance - прим. авт.) до зажигательных местечковых мелодий и неувядающих шлягеров на идише и иврите.

Из экрана в зал периодически летел «метеоритный дождь», использовались и другие эффектные визуальные решения, придававшие дополнительное измерение происходящему. Концерт продолжался около часа и завершился овациями зрителей, явно соскучившихся по живым выступлениям. Когда в филармонии пройдет следующий концерт, пока неизвестно. Заинтересованным ценителям надо следить за новостями сарафанного радио.