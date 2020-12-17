Утренний пожар в здании ГУ МЧС России по ЕАО всполошил биробиджанцев Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сегодня утром социальные сети и мессенджеры облетели фотоснимки пожара в здании ГУ МЧС России по ЕАО, которое находится на улице Ленина областного центра. На снимках был заметен дым, поднимающийся над видавшим виды здания, а также пожарные автомобили, прибывшие на место происшествия.

ДЫМ НАД МЧС

Предположительно, пожар произошел между 9 и 10 часами утра. Корреспондент «КП» - Хабаровск» прибыл к зданию ГУ МЧС России по ЕАО в одиннадцатом часу утра. Въездные ворота на территорию объекта были открыты, во дворе виднелись свежие ледовые образования, сбоку от здания находился пожарный автомобиль и несколько огнеборцев в полной экипировке. С этой стороны здания, на втором этаже, были заметны следы копоти возле одного из окон.

Внутри помещения (на первом этаже) было темно, ощущался запах гари. Как стало ясно из реплик сотрудников, здание ГУ МЧС России по ЕАО было обесточено - вероятно, из-за пожара. Из-за отсутствия электричества озябшим специалистам, которые боролись со стихией, коллеги не смогли предложить горячего чая - автор этих строк услышал в темноте соответствующую реплику.

СПРАВИЛИСЬ САМИ

Сотрудники пресс-службы от комментариев отказались. По неофициальным источникам, загорелся один из служебных кабинетов. Пожар продолжался непродолжительное время и был успешно ликвидирован, никто не пострадал.

Когда корреспондент «КП» - Хабаровск» выходил с территории объекта, он увидел известного биробиджанского активиста Георгия Нацвлишвили. С ведром воды он пронесся мимо представителя СМИ в направлении здания МЧС России по ЕАО. По словам Гиви, как неравнодушный житель он поспешил на помощь пожарным, узнав о случившемся. По неофициальным источникам, к настоящему времени электроснабжение объекта восстановлено, ситуация находится под контролем.