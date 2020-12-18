Коронавирус в Хабаровском крае: последние данные на 18 декабря 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 18 декабря 2020 года, в Хабаровском крае общее число больных коронавирусом составило 30307 человек. Из них вылечилось 24760 человек, скончался 191. За последние сутки в регионе выявили 343 новых случая заболевания. До данным на вечер 17 декабря, получают лечение 5356 человек, из них в стационаре 2677, амбулаторно 2679. Информацию предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным на вечер 17 декабря 2020 года, за минувшие сутки случаев заражения в Хабаровске - 181, в Хабаровском районе - 10, в Комсомольске-на-Амуре - 12, в Верхнебуреинском районе - 33, в Бикинском районе - девять, в Вяземском районе - 37, в Нанайском районе - 37, в районе имени Лазо - 20, в Николаевском районе - один, в Охотском районе - три.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.