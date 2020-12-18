Погода в январе 2021 в Хабаровске - ждать ли снега? Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Погода в январе 2021 в Хабаровске будет отличаться от наполненного солнцем и безоблачным небом декабря. Впрочем, без снега и зима не зима, да и что хорошего в пыльных и сухих улицах, на которых, к тому же, по ночам намерзает коварный и тонкий ледок. Итак, что же ждет нас в первый месяц 2021 года - пойдет ли снег и насколько похолодает? Сейчас узнаем!

ПЕРВАЯ ДЕКАДА

Итак, что же ждет нас в первый месяц 2021 года - пойдет ли снег и насколько похолодает? Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

2021 год начнется с того, что 1 января с большой долей вероятности пройдут осадки. Относительно теплая погода, установившаяся в связи со снегом (до минус 12 градусов по Цельсию) уже со второго числа сменится морозцем. Средняя температура воздуха в этот период составит от -15 до -20 градусов днем, а ночью воздух охладится до -17 -23 градусов. Запасайтесь терпением - мы вступаем в самую активную фазу зимы, дальше температурный фон будет только понижаться. Продержимся до конца февраля - а там все будет уже не так страшно.

К слову, ветер в первой декаде будет самый сильный - до 15 метров в секунду в различных направлениях, а влажность воздуха составит традиционные для хабаровской зимы 80%.

ВТОРАЯ ДЕКАДА

Во второй декаде месяца нас ждет преимущественно пасмурное небо - переменная облачность с высокой вероятностью осадков Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Во второй декаде месяца нас ждет преимущественно пасмурное небо - переменная облачность с высокой вероятностью осадков. Температура воздуха днем составит от - 17 до -21 градуса, ночью же будет совсем морозно - до минус 24. Ветер, по сравнению с первой декадой, чуть ослабнет, и будет дуть со скоростью 7-14 метров в секунду в западном и юго-западном направлениях.

В конце декады обычно проходят Крещенские купания, но в 2021 году будьте с этим осторожны. Погода в январе 2021 в Хабаровске, как мы видим, совсем не располагает к нырянию в прорубь, а учитывая то, что многие хабаровчане накануне переболели коронавирусом или ОРВИ, организм у многих людей сейчас может быть ослаблен - рассчитывайте свои силы правильно.

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА

В завершающие 10 дней месяца снега, похоже, не будет - как и солнца на небе Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В завершающие 10 дней месяца снега, похоже, не будет. Как и солнца на небе - синоптики снова предрекают переменную облачность. Температура воздуха днем варьируется от -17 до -20 градусов, ночью столбик термометра опустится до -19 -20. Скорость ветра составит 7-10 метров в секунду, влажность воздуха до 80%.

Как видно, погода в январе 2021 в Хабаровске будет не очень-то приветливой - серое небо, тучи, снежок. Что ж, будем надеяться, метеорологи где-то да просчитаются, и солнышко все же порадует нас немного своим присутствием, подарив несколько ясных, безоблачных зимних дней.