15 лет Дальневосточной генерирующей компании

Компания ежегодно реализует проекты по модернизации оборудования теплоэлектростанций и поддержанию надежной работы энергосистемы ДФО

Она объединила электростанции Амурэнерго, Хабаровскэнерго, Дальэнерго, ЗАО «ЛуТЭК», Нерюнгринскую ГРЭС, а также магистральные тепловые сети объединенной энергосистемы Дальнего Востока.

Сегодня ДГК - крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока и четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания России. Компания производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивая централизованным теплоснабжением пять субъектов Дальнего Востока: Хабаровский и Приморский края, Амурскую и Еврейскую автономную область, а также юг Якутии. ДГК объединяет 16 тепловых станций и восемь крупных отопительных котельных, а также хабаровские, приморские, амурские и комсомольские тепловые сети протяженностью 1632 километра.

С 2011 года ДГК входит в Группу РусГидро. Компания ежегодно реализует проекты по модернизации оборудования теплоэлектростанций и поддержанию надежной работы энергосистемы ДФО, ведет крупные инвестиционные проекты. Например, в текущем году в состав компании вошла новая ТЭЦ в городе Советская Гавань - последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с указом президента Российской Федерации. Уже в следующем году, в случае принятия правительством всех необходимых нормативных документов, планируется начать строительство двух мощных современных электростанций: ТЭЦ-4 в Хабаровске и Артемовской ТЭЦ-2 в Приморье, а также масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2.

На сегодняшний день в ДГК трудятся порядка десяти тысяч человек, благодаря которым обеспечивается надежное теплоснабжение для более чем двух миллионов дальневосточников и стратегических предприятий.